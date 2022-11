Kielegatse carnavalsgeschiedenis barst uit 'hobbykamer’ van Bredanaar Rob Thomassen

Discotheek ’t Fortuin herleeft voor één avond: ‘In de gouden jaren zat het hier vol Nederlan­ders’

MEER – Er was een tijd dat een discotheek in de grensstreek een garantie was voor succes. Het aantal dunde in de loop der tijd wel uit, maar als er eentje was die het altijd volhield was dat ’t Fortuin in Meer (Hoogstraten). Op 10 december gaan ze voor één keer back in time.

