Kilo's hard- en softdrugs en contant geld gevonden bij internationale drugshandelactie in Hazeldonk

De actie genaamd ‘Etoile’ (ster) vond plaats van 9 tot en met 12 juni. Het was een samenwerking tussen de Benelux-landen en Frankrijk, ontstaan uit het ‘Hazeldonk samenwerkingsverband’ dat zich richt op het bestrijden van internationale drugstransporten en de achterliggende distributienetwerken.

De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid voerde tijdens de actie controles uit op de zogenoemde ‘hoofdinfrastructuur’ van Nederland: de snelwegen en het spoor. Daarnaast ondersteunde de Dienst agenten in het buitenland. Agenten uit het buitenland sloten zich ook aan bij de Nederlandse controles. Zo werkte de Dienst Infrastructuur onder meer samen met de Franse douane. Samen controleerden zij in totaal 28 treinen en meerdere personen. Ook een speurhond werd hiervoor ingezet.

Spookvoertuig en diefstal

De opbrengst van de controles was onder meer: kilo's soft- en harddrugs, waaronder hasj, hennep, cocaïne (één keer een vondst van vijf kilo), amfetamine en paddo’s. Daarnaast werden duizenden euro's in contant geld in beslag genomen én een spookvoertuig (een niet op naam geregistreerd voertuig).