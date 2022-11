Kinderen worden warm gemaakt voor ‘de groene sector’

CliniClown Noena brengt vrolijk­heid bij thuiswonen­de hoogbejaar­den: ‘Wat een leuk mens, hè’

BREDA - Zodra CliniClown Noena de woonkamer binnenstapt, is Odette Visser verkocht. De 92-jarige klapt in haar handen en straalt van oor tot oor. ,,Ah, daar ben je weer, gezellig.” In de richting van haar zoon: ,,Wat een leuk mens, hè.”

12 november