Klad in woningbouw: volgend jaar kwart minder nieuwe huizen in Brabant

Auto crasht bij politie-achtervol­ging en vliegt in brand in Breda, dronken bestuurder (23) uit Et­ten-Leur aangehou­den

BREDA - Bij een politie-achtervolging is een auto gecrasht en in brand gevlogen. Dit gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Rithsestraat in Breda. Hierbij raakte de 23-jarige bestuurder uit Etten-Leur lichtgewond.

11 november