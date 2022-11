Klooster Breda met sociale missie zet nu zelf mensen op straat: ‘Dankzij meneer Poetin’

Lezing over machinefa­briek Backer & Rueb

BREDA – In het Mondiaal Centrum wordt donderdag 3 november een lezing gegeven over het verleden van machinefabriek Backer & Rueb aan de Speelhuislaan in Breda. Oud-werknemer en vakbondskaderlid Frans van der Grinten geeft een inkijkje in het bedrijf.

31 oktober