Koningsdag in wijken en dorpen van Breda: van de traditionele vrijmarkt tot dansen en meezingen

Man steelt zak noodles uit auto en verstopt zich in boedelbak in Breda

BREDA – Een dief die zich zondagnacht had verstopt in een boedelbak in Breda, is opgepakt door de politie. De 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats was kort daarvoor, rond 02.40 uur, betrapt op diefstal uit een auto.