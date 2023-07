Koopavond niet in trek: ‘Hoe maak je de stad aantrekkelijker?’

BN DeStem Blote billen in ‘t plantsoen, het zijn de kleine dingen die het doen

In een sombere zomerweek zoals deze kunnen kleine dingen soms een groot verschil maken. Tijdens een droog dagdeel wandelden hondlief en ik deze week door de buurt, toen de zon zijn stralen door de wolken heen duwde en liet neerkomen in de struiken van een plantsoentje in de buurt.