Kop-staartbotsing met vier auto's op A58 bij Molenschot, twee rijstroken dicht richting Tilburg

Bestuurder rijdt in Terheijden 68 kilometer te hard op 60-kilometer­weg

TERHEIJDEN - Een bestuurder reed woensdag in Terheijden 68 kilometer te hard, op een weg waar zestig kilometer per uur de maximale toegestane snelheid is. De politie kon de snelheid op de Moerdijkseweg meten met een laser en hield de hardrijder aan.

21 april