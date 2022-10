Kortgeding tegen Rino Driessen voor gedwongen ontruiming Bavels perceel

BAVEL/BREDA - Rino Driessen had tot 1 september de tijd om het perceel aan de Woestenbergseweg in Bavel vrijwillig te verlaten. Maar hij zit er nog, dus dient er vrijdag 21 oktober een kortgeding bij de rechtbank in Breda om ontruiming af te dwingen.

De gemeente Breda ligt al jaren met Driessen in de clinch over de locatie in het buitengebied van Bavel. Driessen huurt het perceel met woonhuis sinds 2013, maar al in 2018 gaf de gemeente te kennen van de overeenkomst af te willen.

Brommers en muziek

De inwoner van Bavel bestiert op het terrein vanuit zijn Stichting Ariba een dagopvang voor jongens met een lichte beperking. Eigenhandig bouwde hij er een honk in de tuin, waar hij samen met zijn cliënten muziek maakt, sleutelt aan brommers en allerhande zaken knutselt. Ook verzorgen ze samen de dieren op het terrein.

Driessen weigert te vertrekken, omdat hem mondelijk zou zijn toegezegd door toenmalige wethouders Bergkamp en Van Lunteren dat hij pas weg hoeft als er concrete plannen liggen voor het gebied, dat in beeld is voor bedrijvigheid en recreatie. Zover is het nog niet.

Het doek gevallen

Verschillende keren stonden beiden partijen al tegenover elkaar in de rechtbank, maar afgelopen juni viel het doek voor de ‘selfmade’ jongerenwerker. Het Gerechtshof in Den Bosch besliste in hoger beroep dat Stichting Ariba niet aan de Woestenbergseweg mag blijven zitten en ook dat Driessen niet in het huis mag blijven wonen.

Daarop gaf de gemeente Breda Driessen tot 1 september de tijd om te vertrekken. Die termijn is inmiddels ruim verstreken, maar het terrein is nog altijd bewoond.

Woonhuis slopen

Voor Driessen is het vrijdag erop of eronder. Als de gemeente het kortgeding wint, bepaalt de kantonrechter de datum waarop de bewoner van Bavel het perceel moet hebben verlaten.

De gemeente Breda wil het woonhuis slopen en het terrein verder leeg te maken.