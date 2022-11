Kunst ingepakt en afgevoerd: Stedelijk Museum dicht voor grondige renovatie

Wiet, lsd, coke, MDMA, xtc, paddo’s, speed én ketamine: uitgebreid scala aan drugs gevonden in woning Breda

BREDA - Hennep, lsd, cocaïne, MDMA, xtc, paddo’s, speed en ketamine. Een 33-jarige man uit Breda had het allemaal liggen in zijn huis. De politie vond het spul woensdagavond en de man is aangehouden.

