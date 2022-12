Lading aardappelen belandt op de A58 richting Breda, rechterrijstrook dicht

Veelpleger (36) probeert in te breken bij school in Breda en loopt daarbij hoofdwond op

BREDA - Een 36-jarige man uit Breda is maandagochtend aangehouden omdat hij de nacht ervoor heeft geprobeerd in te breken bij een school aan de Hogeschoollaan in zijn woonplaats. Het gaat volgens de politie om een veelpleger.

10:49