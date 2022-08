Leefgebied boomkikker wordt nog iets groter in Breda

Aankopen

Struweelvogels

Zeldzaam

De boomkikker is zeldzaam in Nederland. Alleen in de zuidelijke provincies en de Achterhoek komen boomkikkers voor. In Brabant is een handvol kolonies, onder meer bij vliegbasis Gilze-Rijen en bij de Broeksche Beek ten noorden van Chaam. Via de nieuw aangelegde ecologische verbindingszone krijgt de boomkikker meer ruimte in de regio Breda en daar hebben ook allerlei andere dieren profijt van.