Leerling neergestoken bij school in Breda

De politie heeft een Burgernetmelding verspreid, daarbij moet specifiek in Dongen gezocht worden naar de mogelijke dader. Het zou gaan om een leerling van de school die de opleiding Laboratorium volgt. De woordvoerder van de politie kon dat nog niet bevestigen. Hij stelde wel dat de toedracht van de steekpartij moeten worden gezocht in de relationele sfeer. In eerste instantie werd het incident gemeld bij het Vitalis College. Gezien de locatie van het onderzoek is het echter aannemelijk dat het steekincident op het nabij gelegen Radius College heeft plaatsgevonden. De politie heet daar ook een stuk afgezet met linten.

Dongen

De politie meldt dat er nog geen verdachte is aangehouden. Zij is wel een onderzoek gestart naar de toedracht. Via Burgernet is het signalement van de dader verspreid. Niet veel later werd de melding doorgezet specifiek voor Dongen. Mogelijk is de dader daarheen gevlucht.