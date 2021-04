Lege flesjes, tassen en kratten bier: puinhoop is dag na feestgedruis groot in Valkenbergpark Breda

Verdachte (60) leed aan verlies van bewustzijn: geen straf na aanrijding in Breda waardoor baby overleed

21 april BREDA - De man die in Breda een ongeval veroorzaakte waardoor een jong echtpaar hun ongeboren kind verloor, is ontslagen van alle rechtsvervolging. Hij is wel schuldig aan gevaarlijk rijgedrag, maar niet strafbaar. De rechtbank meent dat er sprake was van bewustzijnsverlies.