Lekker meezingen tijdens eerste dag Breda Live

Dronken wegpiraat die als een doldwaze door Nederland scheurde en politieauto’s ramde, zegt sorry

De 29-jarige man die hevig slingerend als een kamikazepiloot over de A2, A27 en A58 scheurde — hij tikte de 190 kilometer per uur aan — had drie dagen zijn medicijnen niet geslikt. Hij ramde tijdens zijn vluchtpoging, die 100 kilometer duurde, vier politiewagens, reed zonder rijbewijs, en was dronken.