‘Lelijkste beeld dat bestaat’ verdwijnt voor altijd van Vlaszak, mierenkunstwerk Willemstraat opgelapt

Auto crasht en vliegt in brand na politie-achtervol­ging in Breda

Na een achtervolging op hoge snelheid door de politie die enkele minuten duurde, is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 02.00 uur een auto in de Rithsestraat in Breda gecrasht en in brand gevlogen. De politie wilde de bestuurder aanhouden omdat het om een verdacht voertuig ging dat mogelijk drugs vervoerde, aldus een woordvoerder. De bestuurder negeerde echter een stopteken.

11 november