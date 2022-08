‘Leukste straatje van Breda’ is een dagje op vakantie naar Pier15: ‘We zijn een klein volksbuurtje’

BREDA - Zelfs een straat mag weleens op vakantie. Al is het maar voor een dag. De Sint Annastraat in het Bredase stadshart verhuisde zondag naar het terras van Pier15 aan de Veilingkade. Vijf ondernemers uit de straat verplaatsten hun zaak naar het skatepark om daar klanten te verwelkomen. Maar dan wel anders. Het was ten slotte vakantie.

Kapper Marko Suds, de tattooshop Bunker Tattoo, kledingzaak J’Adore Vintage, plantenwinkel The Green Submarine en Saarbarbaars met haar tassen en lederwaren zorgden voor reuring op het grote terras. ,,Om één uur vanmiddag begonnen, en we hebben flinke aanloop”, zegt Monique van The Green Submarine. ,,Ik zet net een jaar met mijn winkel in de Annastraat, maar de sfeer daar is met geen andere winkelstraat te vergelijken. We helpen elkaar, we kletsen wat af en ontspannen met elkaar. Het bankje voor mijn zaak, waar we vaak met een aantal ondernemers zitten, heb ik dan ook meegenomen naar hier.’’

Leukste straatje van Breda

Marko Suds ziet alles met een grote grijns aan. ,,Knippen doe ik vandaag niet, dat mogen de mensen zelf doen’’, lacht hij. ,,Wat het idee achter de ‘verhuizing’ is? Voor een groot deel voor de lol, maar we willen ons ook eens op een andere manier laten zien. En voor de naamsbekendheid. We noemen onszelf het leukste straatje van Breda, maar het is geen straat die vanzelf een groot publiek trekt. Dus laten we hier een keer zien hoe leuk we zijn. Ik zie de Annastraat als een klein volksbuurtje, waar de ondernemers buiten voor hun winkel zitten te kletsen. We komen veel bij elkaar over de vloer en gunnen elkaar alles. Die samenhang willen we hier ook laten zien.”

Suzanne en Menno van J’Adore Vintage hebben zichtbaar lol in hun tijdelijke werkplek. ,,Zo trekken we toch een wat ander publiek, en het is goed voor de naamsbekendheid.’’ Waar zij wel zoals anders hun kleding verkopen, heeft overbuurvrouw een bordje met ‘advies over van alles, behalve planten’ op een stoel staan. ,,Ik heb ook een vrije dag’’, lacht ze.

Volledig scherm Kathelijn Samuels (R) beschildert tassen en shirt terwijl Saar Barbaars lederen tassen naait. © Pix4Profs/René Schotanus