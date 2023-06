Lichte bewolking in Breda vandaag

Nacompetitie Onder interim­trai­ner Wirix begint Baronie de finale van de nacompeti­tie met een gelijkspel

Baronie gaat met een 1-1-stand het beslissende duel om een plek in de derde divisie in. Op bezoek bij AWC werd het in Wijchen 1-1. Yassine Mejres zorgde tien minuten voor tijd voor de belangrijke gelijkmaker.