Lichtsloepenparade maakt regenachtige comeback

Vikingschepen die vuur spugen en een boot met daarop een reusachtige lichtgevende wielrenner. Het mag duidelijk zijn: na twee jaar afwezigheid is de Lichtsloepenparade weer terug in de Bredase singel. In totaal doen er ditmaal 30 boten mee verdeeld over twee categorieën. ,,We hebben als team keihard gewerkt voor de parade dit jaar, want qua aantal vrijwilligers was het soms kantje boord”, weet organisator Charlotte Smits-Brokx te vertellen.