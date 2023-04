LIVE: 538 Koningsdag in Breda is los!

Man krijgt 17 maanden cel voor smijten met stoelen en pannen in Den Hey-Acker

BREDA - De man die op 14 mei 2020 voor een ravage zorgde in Den Hey-Acker in Breda krijgt hiervoor een celstraf van 17 maanden. Dat kreeg hij woensdag te horen van het gerechtshof in Den Bosch. De straf is hoger dan de eis van twee weken geleden, namelijk 170 dagen cel.