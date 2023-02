LIVE | Aansluitingstreffer Velanas, NAC moet nederlaag bij ADO Den Haag zien te voorkomen in slotfase

• Velanas start gewoon in de basis, ondanks zijn aflopende contract.

• Eerder dit seizoen verloor NAC van ADO: 1-2.

• NAC is door de sterke start in 2023 gestegen naar plek negen. ADO Den Haag staat veertiende.