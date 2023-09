LIVE | Eerste kans is raak voor NAC op bezoek bij Willem II

Kinderen van basis­school De Hoogakker profiteren van licht en frisse lucht: ‘Dit gun je ieder kind in Breda’

BREDA - De leerlingen zitten alweer negen maanden in de schoolbankjes, maar vrijdagmiddag werd nutsbasisschool De Hoogakker in de Haagse Beemden officieel heropend. De luchtkwaliteit is er nu goed, en het is een stuk lichter.