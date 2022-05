LIVE | T-Huis als jazzplek ‘schot in de roos’, Breda puilt uit op derde dag Jazz Festival

Geen plek meer: velden vol zonnepane­len komen er in Breda niet meer bij

BREDA - Er is in Breda nergens ruimte over om zonneparken aan te leggen. Dat is prettig nieuws voor de gemeenteraad, want die had vorig jaar al een motie aangenomen, waarin staat dat er een rem moet komen op de aanleg van dit soort zonneweides.

