LIVE | Zaterdagavond stapavond trekt veel jongeren naar Breda Jazz Festival

Zaterdag, zon en jazz, een gouden combinatie. De binnenstad van Breda puilt deze zaterdag uit van de bezoekers aan het Breda Jazz Festival. Rond de podia is het dringen geblazen, daartussen is het nog goed bewegen.

De eerste twee dagen van het Breda Jazz Festival zijn drukbezocht. Met name Hemelvaartsdag zorgde de menigte geregeld voor opstoppingen, en stonden er files voor de parkeergarages. Deze zaterdag staan er soms ook rijen voor de garages, met name bij De Barones. Ook de fietsenstallingen geraken goed vol. Op de Adriaan van Bergenstraat en Kasteelplein is extra parkeerruimte voor de fiets, maar ook daar raakt het vol.

Genieten op het gras

In het Park Valkenberg is het T-Huis toegevoegd aan de officiële programmering van het Breda Jazz Festival. Veel bezoekers, onder wie ouders met kinderen, weten die plek inmiddels te vinden en genieten op het gras van de zon en jazzmuziek. De plek is een ‘schot in de roos’, zo schrijven we in onze rubriek ‘Jazz op locatie'.