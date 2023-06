Lopers genoeg voor de avondvierdaagse, maar hoe krijg je de broodnodige vrijwilligers? ‘Je moet brutaal zijn’

Khadija (15) is voor een dag de baas bij Van Wijnen: ‘leuk om te zien hoe een vrouwelij­ke directeur het doet’

BREDA - Dat er zoveel functies waren binnen een bouwbedrijf, dát wist Khadija (15) uit Breda niet. Tot voor kort dan, want donderdag had zij het voor het zeggen bij projectontwikkelaar en bouwer Van Wijnen. Dit in het kader van het project ‘Baas van Morgen’ van Jinc.