LPF krijgt voet aan de grond in Breda: ‘Pim had gezag, met hem was Nederland een beter land geworden’

Pim Fortuyn en de dag dat hij in Breda zijn eigen sterfdatum opschreef

BREDA - Dit jaar is het 15 jaar geleden dat in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen Pim Fortuyn in Hilversum werd vermoord. Vandaag zou hij zijn 69e verjaardag hebben gevierd. Fortuyns laatste publieke optreden op die 6e mei 2002 was tijdens een verkiezingsdebat van BN DeStem in Breda. Hieronder de reconstructie van Fortuyns laatste dag zoals deze in 2012, tien jaar na dato, in BN DeStem stond.

4 november