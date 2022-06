Luca deelt gratis maandverband in een kastje aan huis: ‘Menstruatie-armoede is schrijnend’

Mysterieu­ze verdwij­ning van ‘buurtkip­pen’ in Breda: ‘Opzet? Dat moet haast wel’

BREDA - Waar zijn de ‘bekende’ kippen van de Bredase Markkade gebleven? Ze hadden daar een eigen plekje, eigen nestjes en eigen territorium. Maar nu? Zijn ze weggevlogen? Meegenomen? Niemand die het weet. ,,We missen ze wel, want we gingen er dagelijks even langs.”

10 juni