Maak van ophitser Engel geen messias

Onbekende straatbeel­den uit de jaren dertig op Bredase jaarkalen­der

BREDA - De Bredase jaarkalender ‘Het Bredase verleden in kleur’ is inmiddels een begrip in Breda. Voor de derde editie heeft colorist Gerard Kamp naast mooie stadsgezichten ook onbekende foto’s opgedoken.

18 november