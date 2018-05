Mailbom bij Avans Hogescholen: honderden onzinberichten verstuurd

Avans Hogescholen laat weten dat de student zich van geen kwaad bewust is. ,,Hij heeft bij het versturen van een enquête per ongeluk een grote groep aan ontvangers gekozen", vertelt de woordvoerder. ,,Hierdoor is er een mailbom ontstaan: veel mensen reageren op elkaars mail en die komen weer bij alle duizenden ontvangers terecht."

Het gevolg is een ware sneeuwbaleffect. ,,We hebben een oproep gedaan aan alle ontvangers om niet meer te reageren op elkaars mails. Hierdoor hopen we de sneeuwbal weer te laten smelten."

Ergernis

De mailbom zorgt voor ergernis bij de studenten. ,,Iedereen zit nu minutenlang te reageren op die e-mail", laat iemand op Twitter weten. ,,Kleuters. En ongelofelijk ergerlijk wanneer mailadressen zomaar openbaar gemaakt worden! Zorgvuldigheid?!"

Ook Jake Owen, raadslid van Leefbaar Etten-Leur, heeft geen goed woord over voor het gedrag van de studenten. ,,Is Avans Hogeschool de beste hogeschool van Nederland of toch de beste (en grootste) kleuterschool van Nederland?", vraagt hij zich af.

Een deel van de studenten kan wel lachen om de enorme hoeveelheid aan mails en heeft daarvoor zelfs een speciale Whatsapp-groep in het leven geroepen met als titel ‘Join the chaos’.

Geschrokken

Volgens de woordvoerder van Avans Hogescholen is de betreffende student zich rot geschrokken door het foutje. ,,Dit was allemaal niet zijn bedoeling."