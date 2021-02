Man (55) bedreigt mensen met hakbijl in Breda

Onnodige onrust in Baar­le-Nas­sau: ‘Help, straks heb ik een windmolen in mijn tuin!’

25 februari BAARLE-NASSAU - ,,Mensen denken: Help, straks heb ik een windmolen in mijn tuin!” Wethouder Nico Sommen chargeert, maar is zich bewust van de onrust, die vooral in het buitengebied van Baarle-Nassau is ontstaan na een presentatie over het grootschalig opwekken van zon- en windenergie.