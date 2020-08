Man die in 9 minuten van Rotterdam naar Breda scheurt zet video openbaar: ‘Érg onverstandig’

De maat is vol: Laurentius wil bedreigen­de, agressieve en brandstich­ten­de huurder uit huis zetten

26 augustus ULVENHOUT - Hij heeft zeker twee brandstichtingen op zijn conto staan, diverse vernielingen in woningen gepleegd en personeel van de woningcorporatie bedreigd. Voor Laurentius is de maat meer dan vol: zij wil de man via de rechter uit zijn woning zetten.