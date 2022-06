Man slaat glas kapot in het gezicht van kroegganger in Breda: ‘Ik dacht dat mijn neus eraf lag’

,,Ik dacht, mijn neus ligt er gewoon af", vertelt het slachtoffer in het programma. ,,Ik had nog niet eens gezien dat ik een wond had onder mijn wenkbrauw en mijn oog.” Het incident gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, op 20 februari rond 00.30 uur 's nachts. ,,De lockdown was voorbij en alles was weer open. We dachten, we gaan een hapje eten, ik en mijn vriendin. Daarna zouden we een drankje doen.”