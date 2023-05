Man uit Breda reed in busje met 427 kilo cocaïne en OM wil ‘deal’ met hem

NAC verlengt contract Martina: aanvoerder, leider, nietsont­ziend én een neusje voor de goal

Drie weken nadat de optie in het contract van Peter Hyballa is gelicht, heeft NAC besloten ook met Cuco Martina verder te gaan. In navolging van de trainer is ook de 33-jarige aanvoerder, ongeacht het niveau, volgend seizoen van de partij.