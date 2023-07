Man zonder rijbewijs rijdt flink te hard in Breda

Man probeerde jonge voetballer­tjes mee te lokken op sportpark in Ulvenhout

ULVENHOUT - Een man zou onlangs geprobeerd hebben jeugdleden van voetbalclub UVV’40 een gele auto of bus in te lokken met snoep, met de belofte dat ze naar huis gebracht werden. Dat meldt de Ulvenhoutse voetbalclub in een statement. Er zijn geen kinderen ingestapt.