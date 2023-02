Martina geen paniekaankoop, maar gerichte versterking voor NAC-verdediging

Oostkust kan nu ook binnen feesten houden op Breepark, van houseparty’s tot bedrijfs­bor­rels

BREDA - Waar een jaar geleden mensen zich nog lieten testen op corona, vond afgelopen weekend een uitverkochte houseparty plaats. Maar in de binnenruimtes van Oostkust op Breepark in Breda kan net zo goed een bedrijfsfeest of zakelijk event worden gehouden.

