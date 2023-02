Martina geen paniekaankoop, maar gerichte versterking voor NAC

Zo goed als einde verhaal voor pluktuin Wortels in Markdal, Breda geeft geen krimp

ULVENHOUT - De hoop dat pluktuin Wortels in het Markdal gevestigd kan blijven is de bodem in geslagen. De Bredase politiek wil op zijn best meehelpen bij het zoeken naar een alternatieve locatie.

3 februari