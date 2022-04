Maurice (36) hielp slachtoffers na ernstig busongeluk in België: ‘Wat ik heb gezien wens je niemand toe’

De beelden die hij heeft gezien, spelen zich als een film af in zijn hoofd. Vlak voordat hij zondagavond ging slapen, en vlak nadat hij maandag weer opstond. ,,Maar ik ben er redelijk rustig onder. Ik heb voor mijn gevoel gedaan wat ik kon doen.”



Met zijn vriend is Haaij op weg naar de rommelmarkt in Antwerpen als hij opmerkt dat de weg in de tegenovergestelde richting wel erg rustig is. Terwijl zij een file tegemoet gaan, rijden er aan de andere zijde geen auto's meer. Het enige dat ze zien is de zijkant van een bus in de verte. Terwijl de auto met lage snelheid het voertuig nadert, ziet hij mensen op de weg staan. En de zijkant van de bus? Dat blijkt de onderkant.



Op dat moment staan er al auto's op de vluchtstrook richting Antwerpen. Haaij sluit met zijn auto aan en besluit uit te stappen, over de vangrail. Die bestaat in België uit twee delen van beton, met in het midden een stuk met gras. Wanneer hij aan de andere kant staat, ziet hij dat iemand door een gebarsten voorruit een vest geeft aan iemand die op de grond ligt. Hij vermoedt dat één van de chauffeurs op de grond ligt.