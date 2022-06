Medicijnresten in rioolwater lastig te voorkomen: ‘Meeste wordt uit geplast’

BREDA - Er worden nogal eens oude pillen en andere medicijnen door de wc of gootsteen gespoeld. Daar moet een eind aan komen, vindt in Breda de fractie van 50PLUS. Het is superslecht voor het milieu.

Onlangs trok 50Plus er over aan de bel bij het college. Al die pillen die worden doorgespoeld komen via het riool uiteindelijk in het (oppervlakte)water terecht. Daar hebben de medicijnresten een negatief effect op dieren en planten.

Probleempje

Hoog tijd dat er wordt ingegrepen, aldus 50Plus. En daar is het Bredase gemeentebestuur het helemaal mee eens. Sterker, daar zijn al allerlei campagnes voor. Er is alleen een klein probleem.

In 2016, 2017 en 2018 deed het waterschap, de NHTV (nu BUAS) en drinkwaterbedrijf Brabant Water onderzoek naar medicatieverontreiniging in het water. Daaruit bleek dat er inderdaad nog wel eens overbodige medicijnen worden doorgespoeld. Toch zijn die slechts voor een klein deel verantwoordelijk voor de vervuiling. Verreweg de meeste medicijnresten komen namelijk via urine in het riool terecht. Ze worden, na inname en verwerking door het lichaam, uit geplast.

Via voorlichting en speciale campagnes met apotheken, huisartsen, Brabant Water, Waterschap Brabantse Delta en andere partners is het wel mogelijk om te proberen burgers ervan te overtuigen dat ze hun oude of overbodige geneesmiddelen niet doorspoelen, maar inleveren bij speciale inzamelpunten. Maar het is behoorlijk lastig om te voorkomen dat medicijnresten via urine in het riool worden geloosd.

Plaszak

Er is tevergeefs gepoogd om bij de nieuwbouw van het Amphia Ziekenhuis een Pharmafilter te plaatsen, meldt het college in antwoord op 50Plus. Daarmee zouden medicijnresten kunnen worden afgevangen. ,,Dat is om praktische redenen mislukt, maar de intenties zijn helder.”

Ook zijn er proeven geweest om urine op te vangen in speciale plaszakken. ,,Vanuit hygiënisch en praktisch oogpunt lijkt deze ontwikkeling niet logisch voor het grote publiek", aldus het college. Het is dus nog niet zo'n makkelijk op te lossen probleem.