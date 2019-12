Meer dan 2000 kilo cocaïne op weg naar loods in Alphen onderschept

Ruim 2000 kilo cocaïne is op weg van Antwerpen naar Alphen onderschept door de politie. De partij drugs had een straatwaarde van rond de 100 miljoen euro.

Na de onderschepping in de haven van Antwerpen is eind november een 25-jarige Rotterdammer aangehouden en is een loods in Alphen doorzocht.

De container, afkomstig uit Colombia, werd door de Belgische douane gecontroleerd. Hierbij troffen zij de blokken cocaïne, in totaal goed voor 2019 kilo, aan tussen een deklading van zakken meststof. Omdat de container bestemd was voor een bedrijf in Nederland, heeft de Federale politie contact gezocht met de Nederlandse eenheid.