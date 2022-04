Meer dan 31.000 mensen wachten op een sociale huurwoning in Breda

De druk op de woningmarkt blijft toenemen. In het jaarverslag van de drie Bredase woningcorporaties over het jaar 2021 dat deze week verscheen, staat te lezen dat het aantal mensen dat in Breda een sociale huurwoning zoekt, is gestegen van 29.234 naar 31.149. Ook in Zundert (van 2.018 naar 2.204) en Alphen-Chaam (van 316 naar 344) is de vraag toegenomen.