Meerdere schoten gehoord in Breda, huls gevonden op straat

Magisch of waanzin? Bredaas getint boek over marathon

BREDA/GOIRLE - ‘Marathon: magisch of waanzin?’ Onder die titel hebben Ilse van de Zande en Joan Simon Artigas van de Bredase hardloopwinkel Run2Day een boek uitgebracht. Vol verhalen over de mythische loop over 42,195 kilometer.

24 juni