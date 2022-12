Met 142 kilo restafval per persoon blijft de afvalberg hoog in West-Brabant, Gilze en Rijen weet wél hoe het moet

Bredase voetbalfan in Qatar: ‘Het wordt 1-0 tegen de VS’

BREDA/DOHA - De rest van het jaar is hij fervent NAC-supporter. In deze periode heeft Willem Jan Poppelaars uit Breda het geelzwart ingeruild voor oranje. Samen met zijn vrouw bezoekt hij alle wedstrijden van het Nederlands elftal in Qatar. Zaterdag tegen de VS.

3 december