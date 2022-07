Met de camper naar Breda? Er is amper plek: ‘Wat een farce voor Breda’

Vluchteling over de vloer Piepkleine lichtpunt­jes tussen alle grimmige berichten

BREDA - Terwijl in Nederland de aandacht voor de oorlog in Oekraïne verslapt en steeds meer mensen denken dat het voor onze huisgenoten veilig is om terug te gaan, worden de berichten die ons bereiken steeds grimmiger.

