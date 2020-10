Met haar armband verloor Marianne haar kindjes: ‘Ik hoop echt dat iemand hem vindt’

interview Depressie­ve Samuel (24) wilde dood: 'Je bent niet gek als je hulp nodig hebt'

19 oktober Samuel Woerdeman (24) uit Breda belandde in zijn eindexamenjaar in een zware depressie. Hij wilde dood en werd met spoed opgenomen in een GGZ-instelling. Hij schreef er een boek over. ,,Het taboe moet eraf. Je bent niet gek als je hulp nodig hebt."