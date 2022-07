Met koelbox en knakworsten genieten van de Acht: ‘Hier heb je het beste uitzicht’

Moet Breda ingrijpen bij ‘burenruzie’ over overlast bij poort Boeimeer? ‘Het is hier een grote bende’

BREDA - Voetballers die over de hekken klimmen, auto’s die tegen het verkeer in rijden of fout worden geparkeerd, terwijl er ook nog een hoop herrie wordt gemaakt. Als buurman van voetbalclub Boeimeer in Breda heb je het niet makkelijk. En al helemaal niet als de gemeente Breda niets lijkt te doen tegen de overlast.

