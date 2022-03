Met padelbanen hoopt TV Prinsenbeek meer leden aan zich te binden

Kort maar krachtig: laatste directe trein van Breda naar Venetië vertrekt volgende week al

BREDA - Het was leuk zolang het duurde: met de ‘groene’ nachttrein vanaf Breda rechtstreeks naar Praag, Venetië of Milaan. Het avontuur zit er na een halfjaar alweer op, want volgende week zaterdag vertrekt de laatste. Reden: de perrons in Breda zijn te kort en de reis binnen Nederland duurt te lang.

19 maart