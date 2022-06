Milieustraten Breda hebben langste tijd gehad, de zoektocht naar een nieuwe gaat beginnen

Buurtva­ders Geeren-Zuid: ‘Je trekt niet zomaar even een blik open, maar met drie kun je beginnen’

BREDA - ,,Het was een geslaagde avond”, zegt wijkconsulent Albert Bienefelt van woningcorporatie Alwel over de buurtbijeenkomst vorige week in Geeren-Zuid in stadsdeel Hoge Vucht in Breda. Een vijftiental mensen kwam bij elkaar in buurthuis ONS om te praten over initiatieven in de wijk, zoals de terugkeer van de buurtvaders, buurtpreventie en het opruimen van zwerfafval.

10 juni