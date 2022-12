Milieuverenigingen vechten vergunning varkenshouderij Teteringen aan

Geurhinder

De veehouder heeft bijna tien jaar geleden een vergunning gekregen voor een bepaald maximum aantal dieren en de daaraan gekoppelde geurhinder, maar heeft die nooit helemaal ingevuld. Breda en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant concluderen dat ondanks de uitbreiding de geurhinder voor de omgeving per saldo lager uitkomt dan eerder is vastgelegd. En zien dus geen reden er een stokje voor te steken.

Hogere schoorsteen

Een oplossing is bijvoorbeeld een hogere schoorsteen, maar volgens de gemeente is dat niet zo eenvoudig. Die zou dan uitsteken boven wat volgens het bestemmingsplan mag en kan tot extra geluidsoverlast leiden. De gemeente, omgevingsdienst en de varkensboer wijzen er bovendien op dat er nooit eerder klachten binnen zijn gekomen. De milieuverenigingen stellen dat die er weldegelijk zijn.

,,Ik heb tegen al mijn buren gezegd dat als er een probleem is, ze me altijd kunnen bellen. Dat is tot nu toe nooit gebeurd”, aldus de ondernemer. De rechter wil weten of de huidige geurhinder ooit is gemeten. Dat is volgens de omgevingsdienst niet het geval.