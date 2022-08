‘Modern’ boerenerf Zundert stapje dichterbij: ‘Ik geloof hier heilig in’

Bij de rechter Hulp bij aanvragen van uitkering leek aardig, maar dat was het niet

Kemal* (55) bood een bekende aan haar te helpen bij het aanvragen van een werkloosheidsuitkering. Dat lijkt heel aardig, maar wanneer het geld vervolgens op het rekeningnummer van Kemal wordt gestort, is er weinig hulpvaardigs meer aan. Als hij dan ook nog eens het geld niet netjes terugstort, maar besluit het zelf te spenderen, dan spreken we over verduistering.

