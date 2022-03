Moeder (22) verliest twee kinderen bij ongeluk in Chaam: ‘Bij zo'n heftige gebeurtenis overdekt trauma vaak eerst de rouw’

In haar praktijk werkte Fiddelaers jarenlang met mensen die om moesten gaan met een ingrijpend verlies. ,,Het is sowieso véél te vroeg om het over rouw te hebben. Bij een gebeurtenis zo heftig als in Chaam, overdekt trauma vaak eerst de rouw. Het lichaam raakt in shock en dan kun je niet bij je gevoelens. Het lichaam beschermt op die manier tegen gevoelens die zo heftig zijn dat je die niet eens zou kunnen handelen.”